Рэпера Young Dolph застрелили в Мемфисе

Американского рэпера Адольфа Роберта Торнтона-младшего, более известного как Young Dolph, застрелили в Мемфисе днем 17 ноября. Об этом сообщил телеканал Fox13 со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Музыканту было 36 лет. Около 13.00 по местному времени он зашел в пекарню в южной части города, чтобы купить печенье. Вскоре к месту подъехал неизвестный автомобиль, из которого предположительно и был сделан смертельный выстрел. Рэпер умер прямо в пекарне.

По информации полиции, рядом с Young Dolph находился еще один человек. Кем он был и пострадал ли он при стрельбе, не уточняется. Также неизвестна пока никакая информация о стрелке и его мотивах.

Young Dolph планировал позднее в этот день раздавать бесплатных индеек нуждающимся в миссионерской баптистской церкви Святого Иакова в Мемфисе. Мероприятие было запланировано между 14.00 и 17.00. Рэпер приехал в город специально для этой акции.

Постоянно он проживал в другом городе — Атланте. Ранее он уже неоднократно подвергался атакам. Например, в 2017 году в Голливуде музыканта ранили несколько раз неподалеку от обувного магазина. Артист выжил, но ему потребовалась операция.

Young Dolph родился в Чикаго и вырос в Мемфисе, он был двоюродным братом другому трагически погибшему рэперу — Juice Wrld. Young Dolph записал семь студийных альбомов, а также сотрудничал с Megan Thee Stallion, Lil Baby, Ty Dolla Sign и Lil Durk.