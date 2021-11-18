В Турции арестовали музыканта Омара Сулеймана. Его обвиняют в терроризме

В Турции арестовали сирийского музыканта Омара Сулеймана в связи с обвинениями в терроризме. Артиста задержали во время рейда у него же дома в городе Урфа. Об этом сообщило издание Kronos.

По информации журналиста Джейка Ханрахана, Сулеймана подозревают в том, что он был членом Рабочей партии Курдистана (РПК) — она признана террористической организацией в Турции, а также в Великобритании, США и других странах.

Сулейман, настоящая фамилия которого Алмасих, стал одним из десятков тысяч жителей Турции, которых обвиняют в терроризме из‑за связей со священнослужителем Фетхуллахом Гюленом — он, по мнению властей, совершил неудачную попытку госпереворота в 2016 году.

Музыканта, по данным его менеджера, допросили в связи с сообщениями о предполагаемой поездке на родину в ту часть Сирии, которую контролирует сирийский филиал РПК. Информагентство IHA заявило, что задержание связано с речью в поддержку соучредителя РПК Абдуллы Окалана, который оказался в тюрьме в Германии.

Омар Сулейман — сирийский певец, начавший свою карьеру в музыке еще в 1994 году. Он был участником фестиваля «Гластонбери», сотрудничал с британским продюсером Four Tet. Сулейман переехал в Турцию в 2011 году после начала гражданской войны с Сирией. В 2014 году «Афиша» рассказывала об артисте в преддверии его выступления на Outline.