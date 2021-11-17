Meta представила прототип VR-перчатки. Она позволяет тактильно ощущать объекты в киберпространстве

Устройство позволяет передать ощущения от захвата виртуального объекта или поглаживания по его поверхности. Перчатка анализирует среду и меняет давление в отдельных своих частях, чтобы сымитировать прикосновение.

Компания Meta (в прошлом Facebook) показала VR-перчатку, с помощью которой можно тактильно ощутить объекты в виртуальной реальности. Об этом сообщает The Verge.

Один из руководителей проекта Майкл Абраш так описывает опыт взаимодействия с перчаткой: «[В виртуальной реальности] я видел перед собой керамическую тарелку, я видел собственный палец, который по ней скользил, и я слышал звук — я скребся пальцем по поверхности и чувствовал вибрацию, она отдавала в палец. Я могу с уверенностью сказать, что проводил им по тарелке как наяву».

Meta работает над технологией с момента приобретения Oculus VR в 2014 году. На данный момент неизвестно, когда появится коммерческая версия перчатки.

Компания планирует, что потенциал перчаток вместе с VR-очками и другими устройствами наиболее полно раскроется в метавселенной, старт работы над которой Марк Цукерберг анонсировал в этом году. Для ее создания он наймет 10 тыс. разработчиков в странах ЕС. «Афиша Daily» объясняла, зачем ему нужна эта инициатива и почему он идет в Европу.