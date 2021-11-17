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Apple начнет продавать запчасти для iPhone и Mac всем желающим

Денис Ламехов
Сегодня в 22:11

Компания Apple начнет продавать запасные части для iPhone и Mac всем желающим. Об этом сообщает Reuters.

По словам издания, запчасти будут доступны в официальном онлайн-магазине компании. Они будут рассчитаны на 12-е и 13-е модели iPhone, а общее число деталей составит около 200 штук. С их помощью можно будет решить наиболее частые проблемы с камерой, батареей и дисплеем. Apple будет предлагать инструкции для самостоятельного ремонта.

Затем компания планирует сделать доступными для покупки детали компьютеров Mac на процессорах M1. После замены у пользователей будет возможность обменять использованные части на скидку. Программа запустится в США в начале 2022 года, а затем распространится на другие страны.

Ранее возможность приобретать детали была только у независимых мастерских — сейчас Apple работает с 2800 таких компаний. Reuters пишет, что решение о запуске свободной продажи было принято после продолжительного давления со стороны групп покупателей.

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