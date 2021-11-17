Mash: поклонники казанского стрелка Ильназа Галявиева собрали 500 тыс. рублей на его адвокатов

Поклонники казанского стрелка Ильназа Галявиева собрали 500 тыс. рублей на его адвокатов. Ими стали Алексей Васильев и Владимир Богдан. Об этом заявил телеграм-канал Mash.

По информации источника, поддерживающие Галявиева люди уверены, что стрелка обвинили незаслуженно и он якобы не виноват. Они считают, что в деле много противоречий, в частности, две экспертизы психического здоровья молодого человека дали разные результаты.

Сбор денег на защиту подсудимого продолжается. Уже полученной суммы, как утверждает Mash, недостаточно для оплаты услуг юристов. Те, в частности, будут помогать Галявиеву добиться права на получение писем от родных во время заключения.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Там также утверждали, что Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не стоял.

В июле Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского признал Галявиева невменяемым в момент нападения. Повторная экспертиза показала противоположный результат.