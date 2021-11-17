Студентки Военно-медицинской академии Петербурга и Политеха обвинили преподавателя в харасcменте

Профессора Военно-медицинской академии Петербурга, в прошлом преподавателя Политеха Павла Пащенко обвинили в харасcменте. С таким заявлением выступили его студентки в телеграм-канале «Mash на Мойке» и издании «Бумага».

Одна девушка рассказала, что ее предупредили еще при зачислении о том, что Пащенко якобы «чересчур навязчиво ведет себя с девушками: сажает на колени, лезет целоваться, распускает руки». Весной на первом курсе она, по ее словам, убедилась в оправданности этих предупреждений.

Профессор, как пояснила студентка, предложил подвезти ее до дома, затем стал трогать и целовать в машине, а после писал, звонил и пытался остаться с ней наедине в академии. Из‑за этого девушка начала записывать диалоги с преподавателем на диктофон — аудио выложил Mash.

Первокурсница отметила, что вскоре узнала, что с подобным поведением Пащенко столкнулись и ее одногруппницы. Ради их защиты девушка и решилась рассказать СМИ о харассменте. В вузе ее жалобы ни к чему не привели, и сама студентка перевелась учиться в Москву.

Другая учащаяся Военно-медицинской академии подтвердила в разговоре с «Бумагой», что слышала о якобы непристойном поведении Пащенко. Еще две девушки заявили, что и сами сталкивались с домогательствами профессора.

Одна из них, студентка Политеха, рассказала, что Пащенко якобы обнимал учениц без разрешения, брал их за руки и рассматривал татуировки, а также пытался поцеловать лично ее и прижимал к себе. Девушка уверяет, что обращалась в связи с этой ситуацией к руководству вуза. Но в Политехе это отрицают.

Вторая девушка (она училась в Военно-медицинской академии) поделилась, как Пащенко якобы обнимал ее и клал руку ей на колено, а также целовал в щеки ее однокурсниц при приветствии.

«Нам было неприятно, мы понимали, что это ненормально, но боялись сказать об этом кому‑либо, потому что понимали, что скорее академия заступится за профессора, чем за молоденьких первокурсниц-второкурсниц», — сказала собеседница издания.

Сам Пащенко считает, что нерадивые студентки мстят ему за принципиальность и требовательность. Он отрицает обвинения и называет их «провокацией».

«Не приходят, а потом говорят, вот мы не сдали, и начинают выдумывать всякое. Вот сейчас напугаем профессора, кафедру, нам сделают льготы, потому что мы такие обиженные. Девочки заходят ко мне в кабинет группой или при открытой двери, потому что я знаю, в какое время живу. Это унизительно. Ладно я, хотя я это абсолютно не заслужил, но за мной же стоит кафедра, академия», — прокомментировал профессор.