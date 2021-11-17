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Студентки Военно-медицинской академии Петербурга и Политеха обвинили преподавателя в харасcменте 20:40
Instagram борется с ботами, Netflix вводит рейтинг фильмов и другие новости дня
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Instagram борется с ботами, Netflix вводит рейтинг фильмов и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:19

В России обновился рекорд смертности от коронавируса — за сутки умерли 1247 человек. За 24 часа выявили 36 626 новых случаев, выздоровели 36 388 человек.

Все пациенты с ОРВИ подлежат тестированию на коронавирус в обязательном порядке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача», — сказала она.

Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Это максимальный штраф по данной статье, телеканалу также грозила приостановка работы на 90 суток.

Сергей Собянин заявил, что на московских стройках слишком много мигрантов, а нужны «люди другого качества». Услышав, что квалифицированным строителям платят 120–150 тыс. рублей, он сказал, что «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

Генеральная прокуратура попросила Госдуму лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. 29 октября депутата от КПРФ задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося.

Instagram начал запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность он считает подозрительной — это сделано для борьбы с ботами. Соцсеть заявила, что не использует систему распознавания лиц и удалит файлы в течение 30 дней.

30-летняя жительница Аргентины избавилась от ВИЧ без специальных лекарств и другой помощи. Ученые надеются понять, как иммунная система женщины смогла побороть вирус, чтобы создать эффективное лечение.

Против Трэвиса Скотта, Дрейка, Apple Music, Live Nation и других организаторов фестиваля Astroworld, где погибли 10 человек, подан иск на сумму 750 млн долларов. Истцами выступили 125 посетителей мероприятия, а также семьи погибших.

Антоха MC, недавно потерявший права на песни из‑за спора с продюсером, решил сам попробовать себя в продакшене. Музыкант поможет записать треки пяти фрешменам, а затем выпустит их на стримингах в виде альбома.

Киностудию Miramax возмутило желание Квентина Тарантино продать удаленные сцены из «Криминального чтива» в качестве NFT. Компания потребовала от режиссера отказаться от задуманного, а затем подала на него иск в суд о нарушении прав собственности.

Вышел новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой», и он довольно мрачный. Это уже не комедия про супергероев, которые случайно поставили под угрозу всю вселенную, а боевик, где Человеку-пауку приходится бороться за жизнь — и не только свою. Посмотреть блокбастер можно будет уже с 16 декабря.

У Netflix появился собственный официальный рейтинг фильмов и сериалов. В новом разделе на сайте компании можно узнать, какие проекты на английском и других языках смотрели дольше всего на прошлой неделе, а также в первые 28 дней после выхода.

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