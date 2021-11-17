Наличие антител к коронавирусу может стать основанием для получения QR-кода

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство обсуждает возможность присвоения QR-кодов гражданам с антителами к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

«По антителам вопрос значимый. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — рассказала она.

По словам Поповой, решение по этому вопросу должно быть «очень взвешенным». «Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно не будет озвучено», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение системы QR-кодов на федеральном уровне неизбежно. Он отметил, что обсуждать детали законопроекта пока рано, так как работа над ним в парламенте только начинается.

За последние сутки в России установлен новый антирекорд смертности от COVID-19: умерли 1247 человек. Всего за 24 часа выявили 36 626 новых случаев коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 253,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,7 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).