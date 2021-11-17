Сборная Алжира по футболу обвинила команду из Буркина-Фасо в использовании черной магии

Сборная Алжира по футболу заподозрила команду из Буркина-Фасо в использовании черной магии перед отборочным матчем чемпионата мира в Катаре. Он этом сообщил в твиттере журналист Валид Зиани.

Игра между футболистами Алжира и Буркина-Фасо состоялась 16 ноября на стадионе «Мустафа Тшакер» в алжирском городе Блида. Она закончилась ничьей со счетом 2:2. Перед встречей хозяева поля обвинили противников в нечестной борьбе.

Алжирцы вызвали на стадион экзорциста, который должен был снять наложенное заклинание. Осталась ли довольна команда Алжира его действиями, неизвестно. Тем не менее сборной этой страны успешно удалось пройти квалификацию.

Футболисты Алжира набрали 14 очков и заняли первое место в группе А. Спортсмены из Буркина-Фасо получили на два очка меньше и оказались на втором месте.