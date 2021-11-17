«Справедливая Россия» внесла в Думу законопроект об объявлении СМИ иноагентами только через суд

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу поправки к законопроекту о СМИ-иностранных агентах, согласно которым присвоение этого статуса предлагается сделать возможным только по решению суда. Об этом сообщил председатель фракции Сергей Миронов.

Партия предлагает вводить ответственность поэтапно. По словам Миронова, на первом этапе жесткие санкции документ не предусматривает. На момент публикации данные о внесении проекта отсутствуют в базе Госдумы.