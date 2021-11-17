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«Справедливая Россия» внесла в Думу законопроект об объявлении СМИ иноагентами только через суд

Денис Ламехов
Сегодня в 18:07

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу поправки к законопроекту о СМИ-иностранных агентах, согласно которым присвоение этого статуса предлагается сделать возможным только по решению суда. Об этом сообщил председатель фракции Сергей Миронов.

Партия предлагает вводить ответственность поэтапно. По словам Миронова, на первом этапе жесткие санкции документ не предусматривает. На момент публикации данные о внесении проекта отсутствуют в базе Госдумы.

[Сейчас] журналисты могут стать иностранными агентами после получения небольшого денежного перевода из‑за рубежа — но это слишком жестко. Мы предлагаем другой, более мягкий вариант. Совсем необязательно включать жесткие меры, которые могут негативно сказаться на дальнейшей работе конкретного издания или телеканала. Давайте по-другому: если выяснится, что СМИ получает деньги из‑за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста.
Сергей Миронов
Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду»

По словам лидера фракции, депутаты решили вынести инициативу на рассмотрение Госдумы после того, как в список иностранных агентов было включено издание «Росбалт»*. «Это выглядело как внезапное и единоличное решение Минюста, хотя для начала чиновники должны были вынести аргументированное предупреждение. Считаю, что в законе нужно утвердить несколько четких критериев для СМИ-иноагентов, и мы предлагаем это сделать как можно скорее», — добавил Миронов.

* «Росбалт» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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