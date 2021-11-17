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Попова: все пациенты с ОРВИ подлежат обязательному тестированию на коронавирус

Денис Ламехов
Сегодня в 17:34

Все пациенты с ОРВИ подлежат тестированию на коронавирус в обязательном порядке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача», — сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Попова добавила, что охват тестирования на COVID-19 в стране увеличился в полтора раза.

За последние сутки в России установлен новый антирекорд смертности от COVID-19: умерли 1247 человек. Всего за 24 часа выявили 36 626 новых случаев коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 253,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,7 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).

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