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«Другого качества люди нужны»: Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках

Семён Гудошников
Сегодня в 16:52

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подрядчикам уменьшить количество приезжих рабочих на стройках по программе реновации. Об этом он сказал гендиректору фирмы «Крост» Алексею Добашину во время осмотра строящегося дома на Бауманской улице.

«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — цитирует слова градоначальника «Интерфакс».

Добашин заявил, что за последний год количество мигрантов, работающих на объектах компании, сократилось на 15% «и процесс налаживается в большую сторону». По его словам, зарплата строителей с хорошей квалификацией на их объектах достигает 120–150 тыс. рублей. На что Собянин сказал, что «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

В прошлом году, по данным МВД, количество мигрантов в России снизилось почти вдвое — до 6,3 млн человек. В мае ФСИН предложила использовать труд заключенных на стойках, где работают мигранты и не хватает рабочей силы.

На отток трудовых мигрантов из‑за пандемии и ужесточения правил въезда жаловались строительные компании. В начале ноября вице-мэр Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев заявил, что власти города готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который подразумевает полный отказ от привлечения трудовых мигрантов. Достичь этого планируют за счет технологических решений и улучшения качества образования.

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