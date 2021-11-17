В Москве пройдет презентация романа о композиторе, которого изменил перформанс Марины Абрамович

19 ноября в книжном пространстве издательского дома «Поляндрия» состоится встреча — презентация романа Хизер Роуз «Музей современной любви». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Книга Роуз рассказывает о композиторе, у которого тяжело заболевает жена. Однажды, бродя по Нью-Йорку, он попадает на перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника», когда множество посетителей музея поочередно садились напротив художницы и смотрели ей в глаза. Этот акт современного искусства меняет жизнь композитора и позволяет ему пересмотреть отношение к собственному творчеству.

На встрече в московской лавочке «Поляндрии» гостям подробнее расскажут о книге и поговорят о трансформирующей роли искусства и фигуре Абрамович. Спикерами выступят автор книги «Рецепция перформанса. Марина Абрамович присутствует» культуролог Мария Антонян, искусствовед, обозреватель The Art Newspaper Софья Багдасарова, издатель и генеральный директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин. Модерировать дискуссию будет научный сотрудник музея «Гараж», арт-критик Валерий Леденев.

Начало дискуссии в 19.30. Прийти на нее можно бесплатно по предварительной регистрации.