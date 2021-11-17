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ТАСС станет первым информагентством в мире с собственным представительством на МКС

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

Информационное агентство ТАСС первым в мире открывает собственное постоянное представительство на Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте издания.

Первым корреспондентом агентства на орбите станет Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на МКС. Его новости можно будет почитать на сайте ТАСС, а посмотреть фото и видео — на официальных страницах в соцсетях.

«Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах, в ближайшие годы их количество вырастет. Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос, и я очень рад, что наше сотрудничество с госкорпорацией Роскосмос так быстро и гармонично сложилось», — заявил гендиректор информагентства Сергей Михайлов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что открытие представительства ТАСС на станции позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей. Читатели смогут узнать подробнее о работе космонавтов на орбите, научных экспериментах и специфике космического полета, отметил он, а рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса.

Александр Мисуркин отправится на МКС на корабле «Союз МС-20» с космодрома Байконур 8 декабря. Космонавту будет выдано удостоверение специального корреспондента ТАСС. Вместе с ним полетит японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано.

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