В Симферополе ребенок с ДЦП умер после избиения няней

Жительница Крыма избила до смерти семилетнего ребенка с ДЦП, о котором должна была заботиться. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представительницу регионального управления СК Ольгу Постнову.

Тело ребенка нашли на территории частного домовладения. Согласно заключениям медиков, он погиб в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Няню, подозреваемую в убийстве, задержали. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

В августе водитель петербургской маршрутки пытался высадить программиста с ДЦП Ивана Бакаидова, которого Forbes добавил в список 30 перспективных россиян возрастом до 30 лет. На следующий день водителя уволили.