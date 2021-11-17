перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Симферополе ребенок с ДЦП умер после избиения няней 14:43
Песков оценил продолжительность пандемии словами «конца и края не видно» 14:37
Тиктокерша сделала временное тату на лице, но оно так и не исчезло 14:07
У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу о мошенничестве 13:55
Instagram начал запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность он считает подозрительной 13:53
Аргентинка стала вторым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ без специальных лекарств 13:25
Минздрав предложил медикам делить по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса 12:54
Claudio Schwarz/Unsplash
Хабаровский край первым из регионов России ввел обязательные QR-коды на внутренних авиарейсах 12:37
Во Владивостоке задержали депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова 11:55
Суд оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей по делу о пропаганде ЛГБТК+ 11:49
Билл Найи озвучит сноски в 40 романах Терри Пратчетта о Плоском мире 11:29
В России новый антирекорд смертности от ковида: за сутки умерли 1247 человек 11:18
Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 35 млн долларов 11:04
Константин Малофеев/«ВКонтакте»
Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить 10:33
Decathlon приостановил продажи каноэ на севере Франции из‑за мигрантов 10:05
Умерла актриса Кристина Асмаловская — ведущая «АБВГДейки» и участница «Танцев со звездами» 9:47
Эд Ширан анонсировал коллаборацию с Pokémon Go 8:59
Мультивселенная и призраки прошлого в новом трейлере «Человека-паука: Нет пути домой» 8:32
Sayan Ghosh/Unsplash
Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов 3:11
Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из‑за NFT-продажи сцен из «Криминального чтива» 2:15
Отключить рекламу

Песков оценил продолжительность пандемии словами «конца и края не видно»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:37

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что изначальные прогнозы длительности пандемии коронавируса не подтвердились, а возможное время ее окончания на данный момент определить невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала мы думали, что пандемия закончится через полгода-год, сейчас мы видим, что ошибались в своих расчетах. Скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — заявил представитель Кремля.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года. Песков назвал это техническим решением. «Мы видим, что резкий скачок [заболеваемости] сейчас имеет тенденцию к небольшому сокращению. Мы видим резкие скачки во многих европейских странах. Поэтому [это нужно], чтобы каждый раз не продлевать; отменить всегда можно, если вдруг пандемия уйдет», — добавил он.

В начале ноября эпидемиологи ВОЗ, Гарварда и других организаций сошлись во мнении, что самый сложный этап пандемии завершится в 2022 году. В ВОЗ предполагают, что к концу 2022 года будет вакцинировано 70% населения планеты. «Если мы достигнем этого показателя, то окажемся в совершенно другой ситуации с эпидемиологической точки зрения», — сообщила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария Ван Керкхове.

За последние сутки в России установлен новый антирекорд смертности от COVID-19 — за сутки умерли 1247 человек. Всего за 24 часа выявили 36 626 новых случаев коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 253,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,7 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
ИТАР-ТАСС
Роспотребнадзор
Гарвардский университет
Люди
Дмитрий Песков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить