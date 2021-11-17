Песков оценил продолжительность пандемии словами «конца и края не видно»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что изначальные прогнозы длительности пандемии коронавируса не подтвердились, а возможное время ее окончания на данный момент определить невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала мы думали, что пандемия закончится через полгода-год, сейчас мы видим, что ошибались в своих расчетах. Скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — заявил представитель Кремля.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года. Песков назвал это техническим решением. «Мы видим, что резкий скачок [заболеваемости] сейчас имеет тенденцию к небольшому сокращению. Мы видим резкие скачки во многих европейских странах. Поэтому [это нужно], чтобы каждый раз не продлевать; отменить всегда можно, если вдруг пандемия уйдет», — добавил он.

В начале ноября эпидемиологи ВОЗ, Гарварда и других организаций сошлись во мнении, что самый сложный этап пандемии завершится в 2022 году. В ВОЗ предполагают, что к концу 2022 года будет вакцинировано 70% населения планеты. «Если мы достигнем этого показателя, то окажемся в совершенно другой ситуации с эпидемиологической точки зрения», — сообщила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария Ван Керкхове.

За последние сутки в России установлен новый антирекорд смертности от COVID-19 — за сутки умерли 1247 человек. Всего за 24 часа выявили 36 626 новых случаев коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 253,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,7 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).