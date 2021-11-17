У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу о мошенничестве

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). По данным источника, Федотов и Ефремов проходят свидетелями по делу замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, в свою очередь, сказал, что дело, в рамках которого прошли обыски, связано с фиктивным устройством в РАНХиГС.