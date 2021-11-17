перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Симферополе ребенок с ДЦП умер после избиения няней 14:43
Песков оценил продолжительность пандемии словами «конца и края не видно» 14:37
Тиктокерша сделала временное тату на лице, но оно так и не исчезло 14:07
У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу о мошенничестве 13:55
Instagram начал запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность он считает подозрительной 13:53
Аргентинка стала вторым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ без специальных лекарств 13:25
Минздрав предложил медикам делить по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса 12:54
Claudio Schwarz/Unsplash
Хабаровский край первым из регионов России ввел обязательные QR-коды на внутренних авиарейсах 12:37
Во Владивостоке задержали депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова 11:55
Суд оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей по делу о пропаганде ЛГБТК+ 11:49
Билл Найи озвучит сноски в 40 романах Терри Пратчетта о Плоском мире 11:29
В России новый антирекорд смертности от ковида: за сутки умерли 1247 человек 11:18
Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 35 млн долларов 11:04
Константин Малофеев/«ВКонтакте»
Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить 10:33
Decathlon приостановил продажи каноэ на севере Франции из‑за мигрантов 10:05
Умерла актриса Кристина Асмаловская — ведущая «АБВГДейки» и участница «Танцев со звездами» 9:47
Эд Ширан анонсировал коллаборацию с Pokémon Go 8:59
Мультивселенная и призраки прошлого в новом трейлере «Человека-паука: Нет пути домой» 8:32
Sayan Ghosh/Unsplash
Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов 3:11
Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из‑за NFT-продажи сцен из «Криминального чтива» 2:15
Отключить рекламу

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу о мошенничестве

Семён Гудошников
Сегодня в 13:55

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). По данным источника, Федотов и Ефремов проходят свидетелями по делу замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, в свою очередь, сказал, что дело, в рамках которого прошли обыски, связано с фиктивным устройством в РАНХиГС.

Марину Ракову и Сергея Зуева обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, «Шанинка» получила бюджетные деньги на выполнение двух контрактов, но по факту работы не выполнила.

По делу замминистра просвещения арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все фигуранты были арестованы, никто из них вины не признает.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
РАНХиГС
МВД
ИТАР-ТАСС
РИА Новости
Люди
Владимир Федотов
Александр Ефремов
Сергей Зуев
Артур Стеценко
Максим Инкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить