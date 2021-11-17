У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу о мошенничестве

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). По данным источника, Федотов и Ефремов проходят свидетелями по делу замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, в свою очередь, сказал, что дело, в рамках которого прошли обыски, связано с фиктивным устройством в РАНХиГС.
Марину Ракову и Сергея Зуева обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, «Шанинка» получила бюджетные деньги на выполнение двух контрактов, но по факту работы не выполнила.
По делу замминистра просвещения арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все фигуранты были арестованы, никто из них вины не признает.