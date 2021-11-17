Instagram начал запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность он считает подозрительной

Социальная сеть Instagram начала запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность платформа расценивает как подозрительную. Об этом сообщает The Verge.
Издание пишет, что это сделано для борьбы с ботами, которые распространяют спам, атакуют других юзеров, накручивают цифры лайков и подписок. Соцсеть заявляет, что файлы будут удалены через 30 дней.
Компания объяснила один из критериев, согласно которому активность пользователя будет расцениваться как подозрительная. «Мы отправим запрос на видеоселфи, если аккаунт лайкает множество публикаций или подписывается на большое количество профилей за считаные секунды», — говорится в сообщении.
Соцсеть заявила, что не использует систему распознавания лиц ни в одном из сервисов на платформе и не будет применять ее к отправленным видеозаписям. Instagram утверждает, что нововведение появилось еще год назад — The Verge добавляет, что тогда компания столкнулась с техническими трудностями.
В начале ноября Facebook объявил, что отключит распознавание лиц для автоматического определения юзеров на фото и видео. В компании объяснили решение растущей озабоченностью общества по вопросу использования этой технологии и отсутствием четких правил ее применения.
При этом Facebook по-прежнему рассматривает распознавание лиц как мощный инструмент для подтверждения личности или предотвращения мошенничества. Компания продолжит работать над технологией и привлекать сторонних экспертов.