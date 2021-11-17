Instagram начал запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность он считает подозрительной

Издание пишет, что это сделано для борьбы с ботами, которые распространяют спам, атакуют других юзеров, накручивают цифры лайков и подписок. Соцсеть заявляет , что файлы будут удалены через 30 дней.

Социальная сеть Instagram начала запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность платформа расценивает как подозрительную. Об этом сообщает The Verge.

Компания объяснила один из критериев, согласно которому активность пользователя будет расцениваться как подозрительная. «Мы отправим запрос на видеоселфи, если аккаунт лайкает множество публикаций или подписывается на большое количество профилей за считаные секунды», — говорится в сообщении.

Соцсеть заявила, что не использует систему распознавания лиц ни в одном из сервисов на платформе и не будет применять ее к отправленным видеозаписям. Instagram утверждает, что нововведение появилось еще год назад — The Verge добавляет, что тогда компания столкнулась с техническими трудностями.