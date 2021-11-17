Аргентинка стала вторым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ без специальных лекарств

30-летняя жительница Аргентины, чье имя не разглашается, подтвержденно излечилась от ВИЧ без специальных лекарств и терапии. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в Archives of Internal Medicine.

Ученые проанализировали более миллиарда клеток аргентинки и не нашли в них следов инфекции. Более того, ВИЧ не наблюдается у нее уже более 8 лет. По мнению специалистов, иммунная система «пациентки из Эсперантоса» (ее так назвали в честь города, в котором она живет) самостоятельно смогла избавиться от вируса.

Исследователи надеются, что, если им удастся выяснить, как организм женщины смог побороть ВИЧ, это может привести к созданию эффективного лечения от вируса или даже полностью искоренить заболевание.

Случай «пациентки из Эсперантоса» подтверждает, что некоторые люди обладают сопротивляемостью к ВИЧ. Причем у некоторых заражению препятствуют гены, а у другие избавляются от вируса уже после заражения.

Жительница Аргентины стала вторым человеком в мире, который смог излечиться от ВИЧ-инфекции без лекарств. Первой была 67-летняя калифорнийка, у которой вирус был выявлен в 1992 году.

Известно также о нескольких случаях излечения от ВИЧ-инфекции после пересадки костного мозга. Таким методом от вируса избавились «берлинский» и «лондонский» пациенты. Обоим пересаживали донорские стволовые клетки для лечения онкологических заболеваний.