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Минздрав предложил медикам делить по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 12:54

Министерство здравоохранения разработало систему выплат медикам за привитых от коронавируса граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

За каждого вакцинированного между сотрудниками медицинских учреждений будут делиться 200 рублей. Деньги на стимулирующие выплаты выделят из резервного фонда кабмина.

В случае с двухкомпонентного препарата медик, который провел консультацию и направил человека на вакцинацию, получит 60 рублей. За проведение осмотра до и после прививки полагается 40 рублей, еще столько же — за осмотр на втором этапе. Для вводящего первую и вторую дозу препарата предусмотрено по 30 руб.

При вакцинации однокомпонентным препаратом медики получат 90 рублей за консультацию и направление, 60 — за осмотр и 50 — за саму вакцинацию. Если один человек проводит несколько процедур, выплаты суммируются.

Если система будет принята, выплаты смогут получать не только медики, но и другие люди, участвующие в программе вакцинации. В том числе, военные и сотрудники правоохранительных органов.

Минздрав также предложил рассчитывать выплаты, умножая их на сумму районного коэффициента и средневзвешенной процентной надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностях и местностях с особыми климатическими условиями.

В конце сентября стимулирующие выплаты за привлечение к вакцинации горожан ввели в Москве. За каждого вакцинированного сверх плана в возрасте от 18 до 60 лет врачам полагается 200 рублей, за пенсионеров старше 60 лет — 400 рублей.

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