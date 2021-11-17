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Хабаровский край первым из регионов России ввел обязательные QR-коды на внутренних авиарейсах

Семён Гудошников
Сегодня в 12:37

С 1 декабря для полетов в Хабаровском крае внутренними авиалиниями пассажиры должны будут предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или факт перенесенной болезни. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Хабаровский край первым из регионов ввел QR-коды для авиаперелетов — не дожидаясь решений федерального правительства. Бумажные сертификаты о прививке или перенесенном заболевании с QR-кодом начали выдавать в МФЦ региона, скоро к этой практике присоединятся учреждения социальной защиты.

Также в Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет, которую будут проводить в ближайшие две недели. Поставить прививку должны и вахтовики, которые сейчас при въезде и выезде из региона обязаны проходить ПЦР-тестирование и карантин. После достижения 100% вакцинации эти меры для них отменят.

Для удобства в регионе открыли несколько круглосуточных пунктов вакцинации, а также несколько пунктов в медицинских кабинетах школ, где можно привиться по выходным.

В краевом правительстве отметили, что Дальневосточный федеральный округ — лидер среди субъектов Росси по росту заболеваемости ковидом. Это объяснили тем, что болезнь распространяется с Запада на Восток.

Заболеваемость COVID-19 растет в Хабаровском крае с начала октября. В ноябре практически ежедневно обновляются антирекорды по числу заразившихся. За последние сутки в крае выявили 525 случаев коронавируса, умерли семь пациентов. За весь период в регионе зарегистрировали 102 035 заражений коронавирусом.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение системы QR-кодов на федеральном уровне неизбежно. Он отметил, что обсуждать детали законопроекта пока рано, так как работа над ним в парламенте только начинается.

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