Во Владивостоке задержали депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова

Депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов задержан во Владивостоке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена КПРФ Владимира Беспалова.
По словам Беспалова, у Самсонова должен начаться обыск. Там уже находится второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, представители СОБР и Следственного комитета.
Видео задержания опубликовала «Новая газета». По информации издания, против Артема Самсонова возбуждено уголовное дело по статье 132 УК (Насильственные действия сексуального характера).
По версии следствия, депутат «демонстрировал предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении» 11-летнему ребенку. Это произошло на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке.
Как отмечает «Новая газета», около дома Самсонова собрались сотрудники Следственного комитета, полиции и ФСБ, а также около 25 представителей и сторонников партии КПРФ.
Артем Самсонов состоит в КПРФ с 2009 года, с 2011-го является депутатом краевого Заксобрания, с 2016-го – первым секретарем отделения партии во Владивостоке. Он участвовал в выборах в Госдуму, акциях протеста, ведет собственный телеграм-канал.