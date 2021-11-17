Во Владивостоке задержали депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова

Депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов задержан во Владивостоке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена КПРФ Владимира Беспалова.

По словам Беспалова, у Самсонова должен начаться обыск. Там уже находится второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, представители СОБР и Следственного комитета.

Видео задержания опубликовала «Новая газета». По информации издания, против Артема Самсонова возбуждено уголовное дело по статье 132 УК (Насильственные действия сексуального характера).