Суд оштрафовал «Муз ТВ» на миллион рублей по делу о «пропаганде ЛГБТК+»

Басманный суд Москвы признал «Муз ТВ» виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Об этом пишет «Дождь»* со ссылкой на пресс-службу суда.

Телеканалу назначили штраф в 1 млн рублей — это максимальный размер штрафа по данной статье. Телеканалу также грозила приостановка работы на 90 суток.

4 июня телеканал провел премию «Муз ТВ», которая транслировалась с маркировкой «6+». На нее Даня Милохин пришел в костюме интерсекс-человека, а блогер Игорь Синяк надел женское платье. Филипп Киркоров и Дава предстали на красной ковровой дорожке в образе молодоженов, окруженных десятью мужчинами с обнаженными торсами.

23 июля семейный омбудсмен Ольга Баранец обратилась в Роскомнадзор с требованием отозвать лицензию у «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма». Она считает, что этот эфир был направлен на «формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.