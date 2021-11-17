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Суд оштрафовал «Муз ТВ» на миллион рублей по делу о «пропаганде ЛГБТК+»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:49

Басманный суд Москвы признал «Муз ТВ» виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Об этом пишет «Дождь»* со ссылкой на пресс-службу суда.

Телеканалу назначили штраф в 1 млн рублей — это максимальный размер штрафа по данной статье. Телеканалу также грозила приостановка работы на 90 суток.

4 июня телеканал провел премию «Муз ТВ», которая транслировалась с маркировкой «6+». На нее Даня Милохин пришел в костюме интерсекс-человека, а блогер Игорь Синяк надел женское платье. Филипп Киркоров и Дава предстали на красной ковровой дорожке в образе молодоженов, окруженных десятью мужчинами с обнаженными торсами.

23 июля семейный омбудсмен Ольга Баранец обратилась в Роскомнадзор с требованием отозвать лицензию у «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма». Она считает, что этот эфир был направлен на «формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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