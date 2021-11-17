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В России новый антирекорд смертности от ковида – за сутки умерли 1247 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 11:18

В России за последние сутки выявили 36 626 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 192 меньше, чем вчера.

Первое место по числу заболевших вновь занимает Москва, где выявили 2966 новых случаев. Следом по этому показателю идут Петербург, Самарская область, Подмосковье, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Краснодарский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 182 538. За сутки умерли 1247 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. За все время скончались 259 084 пациента. Выздоровели за последние 24 часа 36 388 человек, за весь период — 7 882 836.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 253,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,7 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).

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