В России за последние сутки выявили 36 626 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 192 меньше, чем вчера.

Первое место по числу заболевших вновь занимает Москва, где выявили 2966 новых случаев. Следом по этому показателю идут Петербург, Самарская область, Подмосковье, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Краснодарский край.