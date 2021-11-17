Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Google и оставил без изменения решения Замоскворецкого суда относительно двух исков зрителей «Царьграда», которые добиваются разблокировки телеканала на ютьюбе. Это первое решение в разбирательстве между Google и «Царьградом», которое вступило в силу, пишет Forbes.

Теперь у американской компании есть семь дней, чтобы восстановить ютьюб «Царьграда», сказал управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы телеканала. По его словам, Google еще может подать кассационную жалобу, но это не повлияет на сроки выполнения требований суда.

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В октябре 2020 года зрители телеканала Сергей Петров и Татьяна Гладышевская подали в суд на Google с требованием разблокировать «Царьград» на ютьюбе. В июле 2021-го Замосковрецкий суд Москвы удовлетворил их требования.

Google оспорил это решение и заявил, что Петров и Гладышевская работают на телеканале или в связанных с ним компаниях. Дмитрий Магоня это отрицает. По словам источника Forbes, Гладышевская работала в общественной организации, связанной с «Царьградом».

«Царьград ТВ» запустил в 2015 году бизнесмен Константин Малофеев. Канал выступает с монархических позиций и определяет себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». С 1 декабря 2017 года «Царьград» прекратил свое телевещание и перешел полностью в онлайн.