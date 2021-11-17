перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 35 млн долларов 11:04
Константин Малофеев/«ВКонтакте»
Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить 10:33
Decathlon приостановил продажи каноэ на севере Франции из‑за мигрантов 10:05
Умерла актриса Кристина Асмаловская — ведущая «АБВГДейки» и участница «Танцев со звездами» 9:47
Эд Ширан анонсировал коллаборацию с Pokémon Go 8:59
Мультивселенная и призраки прошлого в новом трейлере «Человека-паука: Нет пути домой» 8:32
Sayan Ghosh/Unsplash
Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов 3:11
Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из‑за NFT-продажи сцен из «Криминального чтива» 2:15
Дольф Лундгрен спродюсирует документальный фильм о самом себе 1:11
Solen Feyissa/Unsplash
В Казани тринадцать человек отравились метанолом. Они пили зеленую водку со вкусом ириски 0:02
Начались съемки экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Вчера в 23:09
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за издевательств над пожилыми людьми в доме престарелых Вчера в 22:53
Пользователи Spotify, Discord и Snapchat сообщили о сбое в работе сервисов Вчера в 22:37
Главреда РБК вызвали в суд за упоминание талибов и иноагентов без маркировок Вчера в 21:44
HBO Max/YouTube
Актеры «Гарри Поттера» воссоединятся в спецэпизоде HBO Max, посвященном юбилею франшизы Вчера в 21:40
В ООН составили план по борьбе с голодом для Илона Маска. Он обещал выделить 6 млрд долларов Вчера в 21:15
Испытания Pfizer в России, возможное местонахождение Пелевина и другие новости дня
Вчера в 20:53 дайджест
Платформы Megogo, Okko, Ivi и «Кинопоиск» получили штрафы за отсутствие соцрекламы о вреде табака Вчера в 20:45
Гигантский метеорит и Мерил Стрип в роли президента: трейлер комедии «Не смотрите наверх» Вчера в 19:53
Brielle French/Unsplash
Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» из‑за жалоб ультраправых активистов Вчера в 19:48
Отключить рекламу

Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить

Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Google и оставил без изменения решения Замоскворецкого суда относительно двух исков зрителей «Царьграда», которые добиваются разблокировки телеканала на ютьюбе. Это первое решение в разбирательстве между Google и «Царьградом», которое вступило в силу, пишет Forbes.

Теперь у американской компании есть семь дней, чтобы восстановить ютьюб «Царьграда», сказал управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы телеканала. По его словам, Google еще может подать кассационную жалобу, но это не повлияет на сроки выполнения требований суда.

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В октябре 2020 года зрители телеканала Сергей Петров и Татьяна Гладышевская подали в суд на Google с требованием разблокировать «Царьград» на ютьюбе. В июле 2021-го Замосковрецкий суд Москвы удовлетворил их требования.

Google оспорил это решение и заявил, что Петров и Гладышевская работают на телеканале или в связанных с ним компаниях. Дмитрий Магоня это отрицает. По словам источника Forbes, Гладышевская работала в общественной организации, связанной с «Царьградом».

«Царьград ТВ» запустил в 2015 году бизнесмен Константин Малофеев. Канал выступает с монархических позиций и определяет себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». С 1 декабря 2017 года «Царьград» прекратил свое телевещание и перешел полностью в онлайн.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
Царьград ТВ
Google
Мосгорсуд
Forbes
Люди
Дмитрий Магоня
Сергей Петров
Константин Малофеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить