Эд Ширан анонсировал коллаборацию с Pokémon Go

Исполнитель опубликовал картинку с логотипом игры и своим именем, подписав многозначительной фразой «в ближайшее время». Также в посте он оставил букву «x», которая, как правило, указывает на коллаборацию.

Детали сотрудничества пока не раскрываются. В СМИ появилось предположение, что Ширан напишет саундтрек для Pokémon Go. Но, возможно, все гораздо проще и музыкант просто создает своего покемона (надеемся, рыжего и с гитарой).

Ранее музыкант уже сотрудничал с другими проектами, такими как «Игра престолов» или «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Однако в картинах Ширан появился в качестве актера.

В конце октября Эд Ширан выпустил новый альбом «=» («Equal»), который он называет самым любимым в своей карьере. На нем 14 треков, включая ранее вышедшие синглы «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits». Последний возглавил музыкальные чарты Австралии, Канады и Великобритании, а также занял вторую строчку в США.