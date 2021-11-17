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Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:11

Стриминговый сервис Netflix разработал собственный официальный рейтинг фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на платформе. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Netflix представляет четыре перечня: самые популярные фильмы на английском языке, картины на других языках, самые успешные сериалы на английском языке и аналогичный список о сериалах не на английском. Также можно посмотреть рейтинги популярности по странам.

Компания оценивает контент по количеству часов, которые пользователи потратили на его просмотр. Эту информацию можно увидеть в четырех основных глобальных рейтингах. На сайте планируется публиковать еженедельные отчеты.

Netflix намерен подсчитывать успешность каждого из сезонов сериалов по отдельности. На прошлой неделе, например, лидером рейтинга англоязычных сериалов стал третий сезон «Нарко: Мексика». Также в топ-три попали дебют «Аркейна» и третий сезон триллера «Ты».

Среди шоу на других языках лидером ожидаемо оказалась «Игра кальмара», среди фильмов не на английском — «Яра». Первую строчку в англоязычном киносегменте заняло «Красное уведомление».

Отдельно Netflix публикует информацию о десяти самых успешных стартах проката на платформе. В этот список попадают проекты, показавшие лучшие результаты по просмотрам в течение первых 28 дней после релиза. Абсолютным лидером среди фильмов выступает «Птичий короб».

Аналогичные перечни можно найти и по сериалам, они также разделены на англоязычные и неанглоязычные. Наиболее впечатляющий результат показал первый сезон «Игры кальмара»: его за 28 дней смотрели на протяжении 1,65 млн часов.

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