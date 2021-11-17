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Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из‑за NFT-продажи сцен из «Криминального чтива»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

Киностудия Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино из‑за его намерения продать неопубликованные сцены из фильма «Криминальное чтиво» в формате NFT. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Студия направила Тарантино письмо с требованием о приостановке аукциона, однако кинематографист не прислушался к нему. По мнению Miramax, таким образом режиссер обесценивает усилия компании по созданию NFT-лотов в партнерстве с авторами.

«Поведение Тарантино вынудило Miramax подать этот иск против ценного сотрудника, чтобы обеспечить соблюдение, сохранение и защиту договорных прав и прав интеллектуальной собственности, относящихся к одному из самых знаковых и ценных кинопроектов», — заявили в Miramax.

По мнению студии, позволить Тарантино продать NFT-лоты было бы неправильно, поскольку это ввело бы в заблуждение других кинематографистов о том, что подобные действия якобы одобрены Miramax и законны.

Издание отмечает, что за Тарантино остались закреплены некоторые права на продукцию, связанную с «Криминальным чтивом». В частности, он может продать копии сценария или книги о кинопроизведении, а также интерактивные медиа.

Адвокат режиссера убежден, что тот не нарушил пределов этих прав. Определение пределов прав Тарантино, как пишет издание, будет иметь решающее значение. Оно может быть осложнено тем, что NFT не существовали в начале 90-х, когда студия и кинематографист делили права на контент.

Тарантино анонсировал продажу NFT-лотов, связанных с «Криминальным чтивом», в начале ноября. Он пообещал продать семь удаленных сцен из фильма, рукописный сценарий и свои аудиокомментарии к нему.

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