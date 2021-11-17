Дольф Лундгрен спродюсирует документальный фильм о самом себе

Актер Дольф Лундгрен выступит продюсером документального фильма о самом себе. Картина будет называться «Дольф». Об этом рассказало издание Variety.

Лента расскажет о жизни артиста и его карьере, его прорывных ролях в «Рокки 4» и «Властелины вселенной», а также участии в фильмах «Универсальный солдат», «Неудержимые», «Крид 2» и «Аквамен».

«Я пережил некоторые трудные времена и мне пришлось заплатить цену за то, где я сейчас. Этот фильм — не празднование моих успехов, а скорее исследование пути человека в поиска самого себя и счастья, которого он желает», — пояснил Лундгрен.

Он отметил, что чувствует, как наступило «самое подходящее время для создания» этого фильма. «Я хочу, чтобы зрители по-настоящему узнали меня, и, возможно, моя история поможет кому‑то понять, что им тоже, возможно, придется потерпеть, чтобы занять определенное место в жизни», — добавил актер.

Лундгрен признался, что главное послание картины будет заключаться «в том, что путь может быть трудным, но, если вы продолжаете идти, у каждого в конечном итоге появляется шанс добраться до места назначения».

«Дольф» расскажет не только об актерской работе Лундгрена, но и о его учебе — актер получил степень магистра в области химической инженерии. Кроме того, фильм коснется увлечения боевыми искусствами и становления в качестве режиссера и продюсера.

Я был поклонником Дольфа и до старта проекта, но, только когда я начал изучать материал, я понял, насколько он хорошо образован и трудолюбив. Легко заметить, что аудитория будет поглощена впечатляющей историей этого человека, которая может тронуть любого, кто ее посмотрит», — сказал режиссер и сценарист проекта Эндрю Холмс.