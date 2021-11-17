перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Казани тринадцать человек отравились метанолом. Они пили зеленую водку со вкусом ириски 0:02
Начались съемки экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Вчера в 23:09
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за издевательств над пожилыми людьми в доме престарелых Вчера в 22:53
Пользователи Spotify, Discord и Snapchat сообщили о сбое в работе сервисов Вчера в 22:37
Главреда РБК вызвали в суд за упоминание талибов и иноагентов без маркировок Вчера в 21:44
HBO Max/YouTube
Актеры «Гарри Поттера» воссоединятся в спецэпизоде HBO Max, посвященном юбилею франшизы Вчера в 21:40
В ООН составили план по борьбе с голодом для Илона Маска. Он обещал выделить 6 млрд долларов Вчера в 21:15
Испытания Pfizer в России, возможное местонахождение Пелевина и другие новости дня
Вчера в 20:53 дайджест
Платформы Megogo, Okko, Ivi и «Кинопоиск» получили штрафы за отсутствие соцрекламы о вреде табака Вчера в 20:45
Гигантский метеорит и Мерил Стрип в роли президента: трейлер комедии «Не смотрите наверх» Вчера в 19:53
Brielle French/Unsplash
Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» из‑за жалоб ультраправых активистов Вчера в 19:48
Российского бойца ММА арестовали на острове Гуам. Его обвиняют в убийстве врача из‑за спора о ковиде Вчера в 19:22
Армянский парламентарий заявил о гибели 15 военнослужащих в боях на границе с Азербайджаном Вчера в 19:01
Ностальгическая ода молодости: первые рецензии американских критиков на «Лакричную пиццу» Вчера в 18:35
Россия заняла 51-е место в рейтинге владения английским языком Вчера в 18:24
В четырех российских городах пройдут читки пьес, написанных финалистами фабрики «Дисциплина» Вчера в 18:19
Manny Becerra/Unsplash
В Московской консерватории выступят виолончелист Давид Герингас и пианист Филипп Копачевский Вчера в 17:50
Том Холланд, Lil Nas X и Яннис Адетокунбо получили звание «мужчина года» по версии GQ Вчера в 17:20
Mash заявил, что узнал местонахождение Виктора Пелевина Вчера в 16:53
Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим Вчера в 16:25
Отключить рекламу

В Казани тринадцать человек отравились метанолом. Они пили зеленую водку со вкусом ириски

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:02

В Казани тринадцать человек были госпитализированы из‑за предположительного отравления метанолом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Татарстана Алию Насибуллину.

Пострадавшие, как отметили в Минздраве, родились в 1999–2003 годах. Трое молодых людей находятся сейчас в тяжелом состоянии, еще десять пациентов пребывают в отделении в средней степени тяжести.

Одна девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, угроза ее жизни сохраняется. «Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходить, то мы можем говорить о благоприятном исходе», — сказала Насибуллина.

В крови госпитализированных обнаружили метиловый спирт. По словам пострадавших, 15 ноября вечером они отмечали день рождения друга и пили водку зеленого цвета со вкусом ириски из пятилитровой бутылки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить