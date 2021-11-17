В Казани тринадцать человек отравились метанолом. Они пили зеленую водку со вкусом ириски

В Казани тринадцать человек были госпитализированы из‑за предположительного отравления метанолом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Татарстана Алию Насибуллину.

Пострадавшие, как отметили в Минздраве, родились в 1999–2003 годах. Трое молодых людей находятся сейчас в тяжелом состоянии, еще десять пациентов пребывают в отделении в средней степени тяжести.

Одна девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, угроза ее жизни сохраняется. «Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходить, то мы можем говорить о благоприятном исходе», — сказала Насибуллина.

В крови госпитализированных обнаружили метиловый спирт. По словам пострадавших, 15 ноября вечером они отмечали день рождения друга и пили водку зеленого цвета со вкусом ириски из пятилитровой бутылки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.