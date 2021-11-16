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В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за издевательств над пожилыми людьми в доме престарелых 22:53
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В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за издевательств над пожилыми людьми в доме престарелых

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:53

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за информации об издевательствах над пожилыми людьми в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом для него стало видео, на котором пожилую женщину привязали к кровати в частом пансионате.

Следователи провели осмотр пансионата и запросили учредительные документы, договоры с обслуживающим персоналом на оказание услуг, должностные инструкции. Также они опросили постояльцев, запечатленных в ролике.

Врадий отметила, что пенсионеры не признались в том, что к ним применялось какое‑либо насилие. Специалисты также не обнаружили у них видимых телесных повреждений. Следователи поговорили с 15 другими постояльцами, те также не указали на насилие.

СК в данный момент устанавливает местонахождение бывшей сотрудницы дома престарелых, которая сняла и выложила видео в телеграм. «Они и бьют их, хотят — кормят, хотят — не кормят. Ужасная антисанитария, там тараканы и люди в чесотке», — утверждала она.

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