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Начались съемки экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:09

Netflix объявил в своем твиттере о начале съемок адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», выходившего на телеканале Nickelodeon с 2005 по 2008 год. первый производственный день стартовал на студии в Ванкувере.

Стриминговый сервис выложил закадровое фото актеров, которые сыграют главных персонажей. В мальчика Аанга перевоплотится Гордон Кормье, в мага воды Катару — Киавентиио Тарбелл, а ее брата Сокку сыграет Ян Оусли. Роль принца народа Огня Зуко досталась Далласу Лю.

Также Netflix раскрыл имена тех, кто сыграет второстепенные, но не менее важные роли — Дэниэл Дэ Ким (Хозяин огня Озай), Пол Сун-Хюнг Ли (Айро, дядя и наставник Зуко), Лим Кай Сю (Гияцо, наставник и близкий друг Аанга) и Кен Люн (Джао, адмирал народа Огня).

Режиссерами экранизации «Аватар: Легенда об Аанге» выступили Майкл Гои , Розанна Лян, Джаббар Райсани и Джет Уилкинсон. Сценарий написал шоураннер проекта Альберт Ким и Дэн Лин.

Первая новость о том, что Netflix готовится к производству адаптации «Аватара», появилась в 2018 году. К работе над проектом присоединились даже создатели оригинала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко. Однако через два года они отказались от участия, объяснив свое решение тем, что Netflix не уважает их творческий подход и взгляд на историю. После этого в в соцсетях развернулась целая кампания с целью отменить шоу.

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