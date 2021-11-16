Пользователи Spotify, Discord и Snapchat сообщили о сбое в работе сервисов

В работе Spotify, Discord, Snapchat, Steam и других сервисов зафиксировали сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы начались около 20:30 по московскому времени и наблюдаются у пользователей по всему миру, в том числе россиян. На данный момент полностью или частично не работают онлайн-игры (World of Tanks, Apex Legends) и игровые магазины (Steam, Uplay, Origin, EA), музыкальные сервисы (Spotify, Last.fm) и мессенджеры (Snapchat).

В твиттере Spotify появилось сообщение о том, что в компании работают над устранением неполадок. При переходе на сайт юзеры сталкивались с ошибкой 404 и сообщением об отсутствии интернет-соединения.

На сайте Downdetector сообщается, что проблемы могут быть связаны со сбоями в Google Cloud и Google Kubernetes Engine в частности. Последний является серверной системой, которой пользуется как сама компания, так и другие партнеры.