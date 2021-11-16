Главреда РБК вызвали в суд за упоминание талибов и иноагентов без маркировок

На главного редактора РБК Петра Канаева составили пять протоколов за отсутствие маркировок в материалах. Об этом он рассказал в фейсбуке.

Четыре дела связаны с упоминанием СМИ-иноагентов без указания на их статус. Журналист отметил, что простое цитирование иноагентов уже является одним из двух оснований для внесения в реестр, даже если в тексте есть маркировка.

Канаев выразил обеспокоенность законом для СМИ и вторым основанием для признания иноагентом, которое «открывает простор для интерпретаций», — наличие иностранного финансирования. В связи с этим он подготовил ряд поправок к законодательству:

утвердить уровень минимального иностранного финансирования для присвоения статуса иноагента, чтобы «исключить мелкие провокативные платежи»;

исключить из понятия «иностранного финансирования» выплату денег за рекламу иностранных брендов;

перестать считать основанием для внесения в реестр международные премии и доходы от продажи услуг иностранным клиентам;

если СМИ, признанное иноагентом, не получает иностранное финансирование в течение полугода, его автоматически (без судов и подачи заявок) исключают из реестра;

перестать считать цитирование СМИ-иноагента с соответствующей маркировкой как основание для внесения в реестр.

Канаев добавил RTVI, что предложения подготовили юристы редакции. Их выносили на обсуждения с экспертами, в том числе из Совета по правам человека.

Пятый протокол на Канаева составили за упоминание «Талибана»* без напоминания, что эта террористическая организация запрещена в России. При этом главред издания подчеркивает, что после публикации материал поправили, а перед вызовом в суд никаких предупреждений от Роскомнадзора журналисты не получали.

Заседание по делу Канаева и РБК состоится в начале декабря в Симоновском суде Москвы.

16 ноября СПЧ и Союз журналистов подготовили и направили на рассмотрение Госдумы поправки в закон об иноагентах. Члены организаций предложили дать потенциальным иноагентам «право на ошибку» — предупреждать их об угрозе присвоения статуса и дать время на устранение претензий от властей; исключить из перечня оснований международные премии и совместные мероприятия с иностранными коллегами; освободить физлиц-иноагентов от маркировок на некоторых постах в соцсетях; передать суду компетенцию о признании иноагентами.

Предложения планируют обсудить с Владимиром Путиным на встрече с представителями Совета 10 ноября.

На данный момент в списке СМИ-иноагентов числятся 95 изданий и физических лиц. Некоторым из них пришлось закрыться, потому что они потеряли доход от рекламодателей, а другие работают за счет донатов читателей. Петицию с требованием отменить закон подписали более 240 тыс. человек.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.