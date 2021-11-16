перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за издевательств над пожилыми людьми в доме престарелых 22:53
Пользователи Spotify, Discord и Snapchat сообщили о сбое в работе сервисов 22:37
Главреда РБК вызвали в суд за упоминание талибов и иноагентов без маркировок 21:44
Актеры «Гарри Поттера» воссоединятся в спецэпизоде HBO Max, посвященном юбилею франшизы 21:40
В ООН составили план по борьбе с голодом для Илона Маска. Он обещал выделить 6 млрд долларов 21:15
Испытания Pfizer в России, возможное местонахождение Пелевина и другие новости дня
20:53 дайджест
Платформы Megogo, Okko, Ivi и «Кинопоиск» получили штрафы за отсутствие соцрекламы о вреде табака 20:45
Гигантский метеорит и Мерил Стрип в роли президента: трейлер комедии «Не смотрите наверх» 19:53
Brielle French/Unsplash
Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» из‑за жалоб ультраправых активистов 19:48
Российского бойца ММА арестовали на острове Гуам. Его обвиняют в убийстве врача из‑за спора о ковиде 19:22
Армянский парламентарий заявил о гибели 15 военнослужащих в боях на границе с Азербайджаном 19:01
Ностальгическая ода молодости: первые рецензии американских критиков на «Лакричную пиццу» 18:35
Россия заняла 51-е место в рейтинге владения английским языком 18:24
В четырех российских городах пройдут читки пьес, написанных финалистами фабрики «Дисциплина» 18:19
Manny Becerra/Unsplash
В Московской консерватории выступят виолончелист Давид Герингас и пианист Филипп Копачевский 17:50
Том Холланд, Lil Nas X и Яннис Адетокунбо получили звание «мужчина года» по версии GQ 17:20
Mash заявил, что узнал местонахождение Виктора Пелевина 16:53
Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим 16:25
СПЧ и Союз журналистов предложили Госдуме добавить в закон об иноагентах «право на ошибку» 15:47
Гулагу-нет Официальный канал/YouTube
Суд отменил заочный арест Савельева, передавшего видео с пытками порталу Gulagu.net 15:43
Отключить рекламу

Главреда РБК вызвали в суд за упоминание талибов и иноагентов без маркировок

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:44

На главного редактора РБК Петра Канаева составили пять протоколов за отсутствие маркировок в материалах. Об этом он рассказал в фейсбуке.

Четыре дела связаны с упоминанием СМИ-иноагентов без указания на их статус. Журналист отметил, что простое цитирование иноагентов уже является одним из двух оснований для внесения в реестр, даже если в тексте есть маркировка.

Канаев выразил обеспокоенность законом для СМИ и вторым основанием для признания иноагентом, которое «открывает простор для интерпретаций», — наличие иностранного финансирования. В связи с этим он подготовил ряд поправок к законодательству:


  • утвердить уровень минимального иностранного финансирования для присвоения статуса иноагента, чтобы «исключить мелкие провокативные платежи»;
  • исключить из понятия «иностранного финансирования» выплату денег за рекламу иностранных брендов;
  • перестать считать основанием для внесения в реестр международные премии и доходы от продажи услуг иностранным клиентам;
  • если СМИ, признанное иноагентом, не получает иностранное финансирование в течение полугода, его автоматически (без судов и подачи заявок) исключают из реестра;
  • перестать считать цитирование СМИ-иноагента с соответствующей маркировкой как основание для внесения в реестр.

Канаев добавил RTVI, что предложения подготовили юристы редакции. Их выносили на обсуждения с экспертами, в том числе из Совета по правам человека.

Пятый протокол на Канаева составили за упоминание «Талибана»* без напоминания, что эта террористическая организация запрещена в России. При этом главред издания подчеркивает, что после публикации материал поправили, а перед вызовом в суд никаких предупреждений от Роскомнадзора журналисты не получали.

Заседание по делу Канаева и РБК состоится в начале декабря в Симоновском суде Москвы.

16 ноября СПЧ и Союз журналистов подготовили и направили на рассмотрение Госдумы поправки в закон об иноагентах. Члены организаций предложили дать потенциальным иноагентам «право на ошибку» — предупреждать их об угрозе присвоения статуса и дать время на устранение претензий от властей; исключить из перечня оснований международные премии и совместные мероприятия с иностранными коллегами; освободить физлиц-иноагентов от маркировок на некоторых постах в соцсетях; передать суду компетенцию о признании иноагентами.

Предложения планируют обсудить с Владимиром Путиным на встрече с представителями Совета 10 ноября.

На данный момент в списке СМИ-иноагентов числятся 95 изданий и физических лиц. Некоторым из них пришлось закрыться, потому что они потеряли доход от рекламодателей, а другие работают за счет донатов читателей. Петицию с требованием отменить закон подписали более 240 тыс. человек.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Совет по правам человека
Роскомнадзор
Госдума
Люди
Петр Канаев
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить