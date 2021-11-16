Платформы Megogo, Okko, Ivi и «Кинопоиск» получили штрафы за отсутствие соцрекламы о вреде табака

Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатры Megogo, Okko, Ivi и «Кинопоиск» из‑за отсутствия социальной рекламы о вреде потребления табака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Платформы привлекли к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ. Суд назначил сервисам штрафы в размере 100 тыс. рублей для каждого юридического лица и 10 тыс. рублей для каждого должностного лица.

Также штраф в 50 тыс. рублей назначили и компании more.tv. Ее уличили в том же правонарушении. Протокол судом еще не рассмотрен.

«В отношении владельца аудиовизуального сервиса Megogo составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.7.10–2 КоАП РФ за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений», — добавили в пресс-службе.

Ранее у Роскомнадзора были претензии к Megogo, связанные с наличием мата и сексуальных сцен в фильме «Никто не знает про секс». Регулятор потребовал, чтобы платформа изменила маркировку ленты с 16+ на 18+.