Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» из‑за жалоб ультраправых активистов. Это произошло во внесудебном порядке в период проведения киносмотра. Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Бок о бок».

Они рассказали, что перевели свой онлайн-кинотеатр на другой домен. Таким образом фестиваль продолжает свою работу. До 25 ноября на «Бок о бок» можно посмотреть более 30 картин — все показы проходят в сети.

Блокировка прежнего сайта произошла из‑за публикаций ультраправых радикальных группировок информации о якобы «распространении ЛГБТ среди несовершеннолетних». Эти данные не соответствуют действительности, фестиваль проходит под маркировкой 18+.

«В нескольких гомофобных каналах мы уже видели призывы жаловаться в РКН на наш сайт, но не думали, что из‑за необоснованных жалоб, которые не соответствуют действительности, власти могут заблокировать наш сайт без каких‑либо проверок. Оказывается, не только могут, но и с радостью это сделают», — сказали организаторы «Бок о бок».

В данный момент юристы фестиваля занимаются обжалованием этого решения о подают требование об исключении сайта «Бок о бок» из реестра заблокированных.