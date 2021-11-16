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Армянский парламентарий заявил о гибели 15 военнослужащих в боях на границе с Азербайджаном

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:01

Председатель комиссии парламента Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян заявил «Радио Свобода», что в ходе боев на границе с Азербайджаном предположительно погибли 15 армянских военных. Об этом сообщило издание News.am.

По неподтвержденным данным, также попали в плен еще семь человек. «Вооруженные силы Азербайджана понесли значительные потери», — добавил Агаджанян. По информации азербайджанской стороны, армяне подбили четыре БТР и один автомобиль «Урал».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что военнослужащие Азербайджана вторглись на территорию страны. После этого на восточной границе начались бои с применением артиллерии и бронетехники.

Министерство обороны Армении публиковало информацию о четырех раненных военных и 12 взятых в плен. Также ведомство указывало на наличие погибших, но их число не называлось.

Армянская сторона обратилась к Минобороны РФ с просьбой в содействии в разрешении конфликта. Министр обороны Сергей Шойгу выразил готовность сделать все возможное для прекращения военных действий.

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