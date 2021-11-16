Российского бойца ММА арестовали на острове Гуам. Его обвиняют в убийстве врача из‑за спора о ковиде

На острове Гуам арестовали российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева. Его обвиняют в убийстве врача после того, как они поспорили о вакцине против коронавируса. Об этом сообщает спортивное издание MMA Junkie.

По версии следствия, между 27-летним Хожиевым и 42-летним рентгенологом мемориальной больницы Мираном Рибати произошел спор по поводу вакцины против COVID-19. Вскоре словесный конфликт перерос в драку, во время которой боец душил врача, а потом нанес удар оставшейся после еды костью и ножом.

Также пострадали мать и сестра погибшего в попытке защитить родственника от Хожиева, одну из женщин госпитализировали. По словам свидетеля, когда спортсмен увидел прибывших полицейских, он сразу же признался в содеянном.

Залог за Хожиева был установлен в размере миллиона долларов. Суд рассмотрит его дело 19 ноября.

До убийства мужчины были знакомы друг с другом: Хожиев работал в спортзале, в который ходил заниматься Рибати. Джей Джей Амброуз, владелец спортклуба Steel Athletics, уволил спортсмена три месяца назад из‑за угроз персоналу и гостям. Он утверждает, что в последнее время Хожиев «серьезно нуждался в помощи» и был сам не свой.

В одном из постов в инстаграме Хожиев под хештегом #maskoff («долой маску») писал, что «вакцина все равно не работает» и «это факт».