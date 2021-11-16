Россия заняла 51-е место в рейтинге владения английским языком, который составила компания EF Education First по итогам исследования EF English Proficier Index (EPI). Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
Специалисты провели опрос среди 2 млн человек из разных стран, сдавших тест EF SET. Он показал, что во всем мире наблюдается тенденция к повышению уровня владения английским языком.
Самые высокие показатели знания языка показали Нидерланды, Австрия и Дания. Позиция России в рейтинге же ухудшилась: за год россияне потеряли десять строчек. Правда, это могло произойти из‑за включения 12 новых стран в исследование (раньше их было 100).
При этом лучше всего в России говорят на английском в Петербурге. В целом в стране отмечается средний уровень владения языком — такой же, как в Испании, Ливане, Италии. Аналитики считают, что он достигнут благодаря доступности интернета в России, она составляет 82,8%.
Однако, по словам исследователей, в России пандемия привела к падению интереса к изучению английского языка. Люди стали меньше интересоваться новыми знаниями, а практическая необходимость знания языка снизилась из‑за ограничений в путешествиях и командировках.