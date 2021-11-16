перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим 16:25
СПЧ и Союз журналистов предложили Госдуме добавить в закон об иноагентах «право на ошибку» 15:47
Гулагу-нет Официальный канал/YouTube
Суд отменил заочный арест Савельева, передавшего видео с пытками порталу Gulagu.net 15:43
Post Malone и The Weeknd устраивают кровавую перестрелку в клипе «One Right Now» 15:27
Российское Минобороны подтвердило, что сбило спутник в ходе испытаний 15:10
Гетто, узкие тротуары и заборы: Илья Варламов назвал главные урбанистические проблемы Петербурга 14:53
На «Винзаводе» поговорят о влиянии соцсетей на ментальное здоровье 14:38
GPM KIT/YouTube
Вышел трейлер фильма про пандемию «На близком расстоянии». В главной роли Ксения Раппопорт 14:37
Барбадос станет первой страной, открывшей посольство в метавселенной 13:55
Датский фильм «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном получит англоязычный ремейк 13:36
В сеть попал кадр со съемок «Флэша», где главный герой бежит на зеленом фоне. И это новый мем 13:15
Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, признали вменяемым 12:52
Eva Darron/Unsplash
Россия возобновит рейсы в Аргентину и Бразилию. Из Петербурга вновь пойдут поезда в Хельсинки 12:35
В России выявили 36 818 новых случаев COVID-19. На первое место по заболеваемости вышел Петербург 12:15
«Яндекс.Дзен» запустил бот, который автоматически постит на платформу контент из телеграм-каналов 12:00
Pfizer проведет в России испытания нового препарата от коронавируса 11:32
США обвинили Россию в испытании космического оружия, которое могло угрожать МКС 11:02
Пресс-материалы
Delivery Club запустил подписку с бесплатной доставкой и скидками до 30% 10:17
Семь суперкомпьютеров из России попали в топ-500 мирового рейтинга 9:56
Тейлор Свифт на свадьбе бывшего в клипе «I Bet You Think About Me» 9:28
Отключить рекламу

Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:25

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опубликовала постановление с поправками к правилам профилактики COVID-19. Теперь привитым от коронавируса разрешено не соблюдать режим изоляции после контакта с заразившимися, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Людям, вакцинированным или переболевшим в последние полгода, можно не сидеть на изоляции после контакта с заболевшим при условии, что у них нет симптомов.

Непривитым придется сидеть на изоляции в больнице или дома не меньше двух недель со дня контакта с заболевшим. Если болезнь начала развиваться, то режим продлевается до выздоровления.

ПЦР-тест у контактировавшего берется вне зависимости от наличия симптомов или вакцины. Непривитым, которые заразились от другого человека и оказались на изоляции, придется сдать тест для выписки на 10-12-й день после последнего контакта с заболевшим.

Подробности по теме
Воображаемый спортзал и отказ от лифта: как изоляция изменила привычки горожан
Воображаемый спортзал и отказ от лифта: как изоляция изменила привычки горожан
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Люди
Анна Попова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить