Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опубликовала постановление с поправками к правилам профилактики COVID-19. Теперь привитым от коронавируса разрешено не соблюдать режим изоляции после контакта с заразившимися, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Людям, вакцинированным или переболевшим в последние полгода, можно не сидеть на изоляции после контакта с заболевшим при условии, что у них нет симптомов.

Непривитым придется сидеть на изоляции в больнице или дома не меньше двух недель со дня контакта с заболевшим. Если болезнь начала развиваться, то режим продлевается до выздоровления.

ПЦР-тест у контактировавшего берется вне зависимости от наличия симптомов или вакцины. Непривитым, которые заразились от другого человека и оказались на изоляции, придется сдать тест для выписки на 10-12-й день после последнего контакта с заболевшим.