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СПЧ и Союз журналистов предложили Госдуме добавить в закон об иноагентах «право на ошибку»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:47

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и Союз журналистов подготовили и направили на рассмотрение Госдумы поправки в закон об иноагентах. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители организаций.

Изначальный проект поправок написали члены СПЧ Ева Меркачева и Леонид Никитинский, а потом передали председателю союза Владимиру Соловьеву, который внес свои дополнения и представил документ главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну. Изменения предлагают сделать в двух законах — о физических лицах и о некоммерческих организациях.

Авторы поправок предлагают властям заранее предупреждать граждан и организации о том, что им грозит присвоение статуса иноагента, и дать им три месяца на устранение оснований для внесения в реестр. Меркачева назвала это «правом на ошибку».

Из документов следует, что международные премии и деньги на студенческие, культурные обмены, программы по повышению квалификации и семинары выводятся из перечня оснований для признания иноагентом.

Физлиц-иноагентов предлагают освободить от обязанности маркировать в соцсетях свои фотографии, комментарии и информацию о личной жизни.

Глава союза Соловьев также предложил передать суду компетенцию объявлять иноагентами организации и граждан. «Мы, в принципе, все поддерживаем все предложенные поправки и считаем, что надо менять ситуацию, потому что практически каждый журналист и каждое СМИ может попасть в эту ситуацию, так как в законе все-таки есть пробелы. Дальше решать законодателям», — сказал он.

Соловьев не знает, когда и в каком комитете рассмотрят поправки. Обсудить их планируют с Владимиром Путиным на встрече с членами СПЧ 10 ноября.

На данный момент в списке СМИ-иноагентов числятся 95 изданий и физических лиц. Некоторым из них пришлось закрыться, потому что они потеряли доход от рекламодателей, а другие работают за счет донатов читателей. Петицию с требованием отменить закон подписали более 240 тыс. человек.

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