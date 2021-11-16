На «Винзаводе» поговорят о влиянии соцсетей на ментальное здоровье

Приглашенные эксперты обсудят, почему мы приукрашиваем свою жизнь в соцсетях, как кибербуллинг влияет на ментальное здоровье и как общаться в соцсетях экологично для себя и других. Отдельной темой для дискуссии станет безопасность пользователей соцсетей и охрана их психики.

18 ноября в центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет паблик-ток «Влияние соцсетей на ментальное здоровье». Встреча состоится в рамках конкурса социальной рекламы «Твой взгляд», рассказали « Афише Daily » организаторы мероприятия.

На паблик-токе выступят руководитель Meta по связям с государственными организациями в России Ульяна Зинина, психолог YouTalk Лиля Радюшкина, эксперт Союза охраны психического здоровья и психолог с ютьюб-канала «вМесте» Ольга Никитина, автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.

Своими историями поделятся блогер и ведущая Таня Старикова, а также креатор и историк моды и искусств Чума Вечеринка. Модератором выступит главный редактор Mosnow и сооснователь КБ «Черное» Катя Агранович.

Обсуждать соцсети и ментальное здоровье начнут в 19.00. Перед посещением нужно зарегистрироваться тут.