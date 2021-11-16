Барбадос станет первой страной, открывшей посольство в метавселенной

Островное государство Барбадос на востоке Карибского моря откроет цифровое посольство в метавселенной, созданной на децентрализованной платформе виртуальной реальности Decentraland. Об этом пишет Coindesk со ссылкой на пресс-релиз барбадосского МИДа.

Правительство островного государства реализует проекты и на некоторых других платформах Decentraland, включая Somnium Space и SuperWorld. В рамках проектов пользователям помогут искать и покупать виртуальную недвижимость, размещенную в виде NFT, создавать виртуальные посольства и консульства, получать электронные «визы» и строить «телепорты», которые перемещают аватары юзеров между различными мирами.

Посол Барбадоса в Объединенных Арабских Эмиратах Габриэль Абед сказал, что страна собирается активно строить новые структуры и приобретать недвижимость в виртуальных мирах. «Метавселенная еще очень молода и нова, и мы хотим быть уверены, что то, что мы строим, можно будет перенести в метамиры», — отметил он.

«Посольства — это отправная точка для получения визы на въезд в страну или безвизовых поездок. Представляете, как это будет выглядеть виртуально? И куда вас может привести эта электронная виза?» — задал Абед риторический вопрос.

Барбадос планирует открыть цифровое посольство в январе, став первой страной, официально признавшей, что государство может владеть суверенной землей в виртуальной реальности. Действия Барбадоса создают ряд уникальных прецедентов, но эксперты, мнение которых приводит Coindesk, считают, что посольство островного государства будет соответствовать нормам международного права и Венской конвенции.

Недавно о планах по созданию собственных метавселенных заявили мировые IT-гиганты — Facebook и Microsoft. Первый даже переименовал название головной компании в Meta, чтобы отразить вектор своего развития. Тема не обошла стороной и Владимира Путина, который заявил, что государство должно защищать аватары россиян в киберпространстве. Тем временем власти южнокорейского Сеула решили сделать его первым крупным городом с собственной метавселенной. Ее планируют использовать для приема граждан и проведения культурных мероприятий.