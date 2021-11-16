Гетто, узкие тротуары и заборы: Илья Варламов назвал главные урбанистические проблемы Петербурга

Российский блогер и журналист Илья Варламов создал в твиттере тред, в котором перечислил главные урбанистические проблемы Петербурга. Варламов подкрепил свои суждения примерами и картинками, а жители города дополнили список. Парковки По мнению журналиста, парковки в городе «никуда не годятся». Машины занимают все общественное пространство, ведь водители могут вставать практически куда захотят — зачастую и бесплатно. Варламов предложил «скопировать московскую систему, где оплата паркинга зависит от загруженности района».

Новые районы Новые районы на окраинах Петербурга блогер называет гетто, ужасом и кошмаром. Он прикрепил к твиту свой ролик, в котором рассказывает о «человейниках» в Кудрово, где живет очень много людей, но инфраструктура и развязки развиты плохо. Из‑за этого, в том числе, по вечерам постоянные пробки.

Подробности по теме На Reddit спросили жителя многоэтажки в Кудрово на 18 тыс. человек, каково жить в «человейнике» На Reddit спросили жителя многоэтажки в Кудрово на 18 тыс. человек, каково жить в «человейнике»

«Невский проспект убивает» Главной проблемой Невского проспекта Илья Варламов называет большое количество ДТП. Водители превышают скорость в два-три раза, но «ограничение не поможет». В качестве решения проблемы можно «вернуть брусчатку и сделать островки безопасности на каждом переходе». По выходным, отмечает автор треда, Невский проспект «нужно перекрывать и делать пешеходным, как происходит с Крещатиком в Киеве».

Набережные Красивые набережные являются визитной карточкой Петербурга. Однако вдоль них, как правило, располагаются широкие дороги и многочисленные парковки. При этом погулять по набережным и насладиться видами довольно сложно — тротуары очень узкие, а плитка на них разваливается.

Дорожные знаки В центре города стоит очень много дорожных знаков, которые создают визуальный шум. Это может быть опасно, например, когда водитель засматривается на множество ярких пятен у пешеходного перехода, он может просто не заметить человека на дороге. «По какой‑то неведомой для меня причине в самом центре прекрасного города ставят знаки, словно это загородное скоростное шоссе! Вы там совсем ********* [чокнулись]? Хватит уродовать город!», — пишет Варламов.

Тротуары Как уже отмечал журналист выше, большинство тротуаров в Петербурге — узкие и изношенные. Но помимо этого везде стоят заборы, что, по мнению Варламова, является показателем «криворуких проектировщиков улиц».

В комментариях к треду жители Петербурга тоже поделились своими наблюдениями на тему урбанистических проблем города.