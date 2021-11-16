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Датский фильм «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном получит англоязычный ремейк

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:36

Киностудия Lionsgate приобрела права на адаптацию датского комедийного боевика «Рыцари справедливости» от режиссера Андерса Томаса Йенсена. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В качестве продюсеров новой картины выступят Шон Леви, Дэн Левин и Дэн Коэн, которые ранее совместно работали над «Главным героем» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Сценарий напишут авторы оригинального фильма Андерс Томас Йенсен и Николай Арсель.

Кинолента рассказывает о Маркусе, чья жена погибает в железнодорожной катастрофе. Окружающим кажется, что это просто несчастный случай, однако один из пассажиров того самого поезда — математик-любитель — вместе с коллегами уверен, что это было тщательно спланированное преступление. Тогда герой объединяется с ними, чтобы узнать, что произошло на самом деле.

В фильме 2020 года снялись Мадс Миккельсен («Еще по одной»), Николас Бро («Адамовы яблоки»), Николай Ли Кос («Братья»), Роланд Меллер («Мотылек») и Ларс Брюгманн («Торжество»).

«Рыцари справедливости» стали пятой совместной работой Миккельсена и Йенсена. Актер снимался в кинолентах «Мерцающие огни», «Зеленые мясники», «Адамовы яблоки» и «Мужчины и куры».

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