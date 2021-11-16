В сеть попал кадр со съемок «Флэша», где главный герой бежит на зеленом фоне. И это новый мем

Пользователь Reddit с ником JJFlashDog опубликовал видео со съемок сериала «Флэш». На нем главный герой в исполнении Гранта Гастина и его дочь из будущего убегают от антагониста шоу Савитара, а в конце Флэш оборачивается и в панике кричит.
Все действо происходит на зеленом фоне, с помощью которого впоследствие накладываются эффект сверхзвуковой скорости и декорации города. Сами герои бегут на одном месте.
Финальный монтаж выглядит так (истошный крик главного героя в сериал не попал):
Спустя несколько дней ролик добрался до твиттера и стал вирусным — его посмотрели уже 1,8 млн человек и ретвитнули более 27,7 тыс. раз. Пользователи решили воспользоваться преимуществом хромакея и начали подставлять к видео фон из других вселенных. Теперь Флэш убегает от Соника, Марио, охранника из игры Subway Surfers и даже СиДжея из ремастера GTA.
Один из пользователей даже решил дополнить сцену из сериала криком Флэша. Получилось так хорошо, что некоторые приняли его за оригинальный эпизод.