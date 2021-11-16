перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Датский фильм «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном получит англоязычный ремейк 13:36
В сеть попал кадр со съемок «Флэша», где главный герой бежит на зеленом фоне. И это новый мем 13:15
Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, признали вменяемым 12:52
Eva Darron/Unsplash
Россия возобновит рейсы в Аргентину и Бразилию. Из Петербурга вновь пойдут поезда в Хельсинки 12:35
В России выявили 36 818 новых случаев COVID-19. На первое место по заболеваемости вышел Петербург 12:15
«Яндекс.Дзен» запустил бот, который автоматически постит на платформу контент из телеграм-каналов 12:00
Pfizer проведет в России испытания нового препарата от коронавируса 11:32
США обвинили Россию в испытании космического оружия, которое могло угрожать МКС 11:02
Пресс-материалы
Delivery Club запустил подписку с бесплатной доставкой и скидками до 30% 10:17
Семь суперкомпьютеров из России попали в топ-500 мирового рейтинга 9:56
Тейлор Свифт на свадьбе бывшего в клипе «I Bet You Think About Me» 9:28
«Известия»: в России хотят дополнить фотографиями сертификаты о вакцинации 8:53
В сети появился тизер сериала по мотивам игры Halo. Он выйдет на Paramount+ 3:18
«Jimmy Kimmel Live»/YouTube
Мел Гибсон хочет стать режиссером «Смертельного оружия-5» 2:33
В штаб-квартире партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» прошел обыск. Задержали более 25 человек 1:56
В телешоу «Улица Сезам» появился первый маппет-азиат. Его зовут Джи-янг 1:20
Вышел первый трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» 0:11
Школа дизайна ВШЭ и лейбл Believe запускают открытый курс «Экономика музыкального творчества» Вчера в 23:02
Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР. Их товары приравняли к российским Вчера в 22:36
friendfunction.ru
«Медуза»* хочет запатентовать как бренд маркировку иноагентов «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО…» Вчера в 22:16
Отключить рекламу

В сеть попал кадр со съемок «Флэша», где главный герой бежит на зеленом фоне. И это новый мем

Виктория Шанина
Сегодня в 13:15

Пользователь Reddit с ником JJFlashDog опубликовал видео со съемок сериала «Флэш». На нем главный герой в исполнении Гранта Гастина и его дочь из будущего убегают от антагониста шоу Савитара, а в конце Флэш оборачивается и в панике кричит.

Все действо происходит на зеленом фоне, с помощью которого впоследствие накладываются эффект сверхзвуковой скорости и декорации города. Сами герои бегут на одном месте.

Финальный монтаж выглядит так (истошный крик главного героя в сериал не попал):

Спустя несколько дней ролик добрался до твиттера и стал вирусным — его посмотрели уже 1,8 млн человек и ретвитнули более 27,7 тыс. раз. Пользователи решили воспользоваться преимуществом хромакея и начали подставлять к видео фон из других вселенных. Теперь Флэш убегает от Соника, Марио, охранника из игры Subway Surfers и даже СиДжея из ремастера GTA.

Один из пользователей даже решил дополнить сцену из сериала криком Флэша. Получилось так хорошо, что некоторые приняли его за оригинальный эпизод.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Люди
Грант Гастин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить