В сеть попал кадр со съемок «Флэша», где главный герой бежит на зеленом фоне. И это новый мем

Пользователь Reddit с ником JJFlashDog опубликовал видео со съемок сериала «Флэш». На нем главный герой в исполнении Гранта Гастина и его дочь из будущего убегают от антагониста шоу Савитара, а в конце Флэш оборачивается и в панике кричит.

Все действо происходит на зеленом фоне, с помощью которого впоследствие накладываются эффект сверхзвуковой скорости и декорации города. Сами герои бегут на одном месте.