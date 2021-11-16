«Яндекс.Дзен» запустил бот, который автоматически постит на платформу контент из телеграм-каналов

Авторы телеграм-каналов теперь смогут синхронизировать контент из Telegram со своими каналами в «Яндекс.Дзене». Для автоматического кросспостинга сервис запустил бота, сообщила его пресс-служба «Афише Daily».

Чтобы настроить кросспостинг, нужно создать канал на платформе блогов и добавить «Синхробот Дзена» в администраторы телеграм-канала. Он подскажет, как запустить синхронизацию контента.

Авторы телеграм-каналов смогут присоединиться к программе поддержки постов. Ее участники получают за популярные посты в «Дзене» до 200 тыс. рублей в месяц. Прочитать подробнее о программе и подать заявку на участие можно здесь.

По информации «Яндекса», ежедневно короткие тексты с картинками собирают в «Дзене» более 35 млн просмотров. Количество блогеров, которые пишут посты на платформе, достигает 14 тыс.

В начале лета 2021-го в «Дзене» появились короткие видео, а в сентябре сервис добавил в приложение «Яндекса» камеру и видеоредактор. Они позволяют блогерам создавать ролики и делиться ими с аудиторией.