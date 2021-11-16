В России выявили 36 818 новых случаев COVID-19. На первое место по заболеваемости вышел Петербург

В России за последние сутки выявили 36 818 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1602 меньше, чем вчера.
Первое место по числу заболевших занимает Петербург — 3131. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 145 912. За сутки умерли 1240 человек — это второй показатель за время пандемии. За все время скончались 257 837 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 34 161 человек, за весь период — 7 846 448.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 253,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,6 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,5 млн).