В России выявили 36 818 новых случаев COVID-19. На первое место по заболеваемости вышел Петербург

В России за последние сутки выявили 36 818 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1602 меньше, чем вчера.

Первое место по числу заболевших занимает Петербург — 3131. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.