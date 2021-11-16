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В сети появился тизер сериала по мотивам игры Halo. Он выйдет на Paramount+

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:18

В сети опубликовали тизер-трейлер сериала «Halo», поставленного по мотивам одноименной видеоигры. Ролик появился на ютьюб-канале IGN Movie Trailers.

Видео представляет главного героя истории — Мастера Чифа, сурового мужчину со шрамами на теле. Мастер Чиф, в игре также известный как Джон-117, — немногословный и волевой суперсолдат, всегда скрывающий свое лицо за шлемом.

Мастера Чифа в сериале сыграет актер Пабло Шрайбер, известный по сериалам «Прослушка» и «Оранжевый — хит сезона». Его персонажу предстоит оказаться посреди конфликта между человечеством и внеземной цивилизацией.

Британская актриса Наташа Макэлхон («Прожить жизнь с Пикассо», «Шоу Трумана», «Блудливая Калифорния») исполнит роль доктора Кэтрин Холси, создателя солдат, подобных Джону-118. Джен Тейлор предстанет в образе Кортаны — искусственного интеллекта.

Также в проекте будут задействованы Бокем Вудбин, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзак, Кейт Кеннеди, Дэнни Сапани, Олив Грэй и Чарли Мерфи. Премьера сериала намечена на 2022 год, точная дата пока неизвестна.

Съемки шоу начались еще в 2019 году, однако их пришлось прервать из‑за пандемии COVID-19. После этого, в феврале 2021 года, дистрибьютером «Halo» вместо телеканала Showtime стал стриминговый сервис Paramount+.

Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фалвей, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Волфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс. Киллен и Кейн выступают также шоураннерами.

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