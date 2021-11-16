Мэл Гибсон хочет стать режиссером «Смертельного оружия 5»

Американский актер Мэл Гибсон намерен стать режиссером пятой части франшизы «Смертельное оружие». Он уже ведет переговоры о своем участии в этом качестве. Об этом сообщил Deadline.

Гибсон также вновь сыграет центральную роль в новом фильме. Если же актер заключит контракт на режиссуру ленты, он заменит на позиции постановщика Ричарда Доннера, который скончался в июле 2021 года в возрасте 91 года.

Доннер вместе с Гибсоном задумывали снять продолжение истории и на протяжении нескольких лет работали над проектом. После смерти коллеги Гибсон решил правильным продолжить подготовку к съемкам и выпустить фильм в память о Доннере.

По информации издания, дистрибуцией картины займется стриминговый сервис HBO Max. Когда именно выйдет «Смертельное оружие 5» и каким будет его сюжет, пока неизвестно.

Первый фильм «Смертельное оружие» появился в 1987 году, сценарий к нему написал Шейн Блэк. Он рассказал историю приключений детективов Мартина Риггса и Роджера Мерто — их сыграли Мэл Гибсон и Дэнни Гловер.

Спустя два года вышел сиквел картины, в 1992 году — еще одна часть. Последняя на данный момент лента была выпущена в 1998 году. Она закончилась тем, что главные герои стали в свою очередь отцом и дедушкой.